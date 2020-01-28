شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار المنتجات يهبط بأرباح "بتروكيم" 44.5% خلال الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم"، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.5% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 131 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 236 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وتراجعت الأرباح التشغيلية بنسبة 4.6% إلى 249 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 261 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

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وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الرابع إلى انخفاض في أسعار منتجات الشركة خلال الربع الحالي، والى انخفاض الإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة، وذلك بالرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل.

وتراجعت الإيرادات إلى 1.8 مليار ريال بالربع الرابع من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 2.2 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 673 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.2 مليار ريال في العام 2018، بنسبة تراحع بلغت 42.2%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 542 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 929 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 41.7%.