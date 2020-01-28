شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالانخفاض ليبتعد عن الدعم المكسور للقناة الصاعدة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 0.6670، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 0.6875 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر للتوجه نحو 0.7015 مجدداً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط