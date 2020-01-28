شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت بتقديم تداولات سلبية هادئة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف المسار الهابط المتوقع لهذا اليوم، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط التي تستهدف اختبار مستوى 56.00 بشكل رئيسي، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يشترط الثبات دون مستوى 59.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط