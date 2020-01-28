شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً للمتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي جيد أمام السعر ويحافظ على ثباته فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع إيجابي ننتظر أن تساهم بدفع السعر للارتفاع من جديد، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 17.95، مع التذكير بأننا ننتظر اختراق 18.38 لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 19.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد