شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الذهب بالتذبذب حول 1575.90 ويحافظ على ثباته فوقه، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الصاعد التي تستهدف مستوى 1611.20 كمحطة رئيسية تالية، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالارتفاع، والتي ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 1575.90.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد