شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليبدأ اختبار حاجز 1.3000، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي يستهدف اختبار مستوى 1.2920 مبدئياً، مع التذكير بأن الثبات دون 1.3150 يمثل الشرط الأهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2970 والمقاومة 1.3130

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط