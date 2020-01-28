شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار تداولات سلبية طفيفة ليستمر بالزحف نحو هدفنا الأول المنتظر عند 1.0985، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1.0880 كمحطة تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1.1080 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0940 والمقاومة 1.1080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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