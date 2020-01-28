شكرا لقرائتكم خبر عن إي باي يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم إي باي (EBAY) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.34% بما يعادل 0.12 نقطة ليستقر عند سعر 35.48 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، مع استقرار تداولتاه دون مستوى المقاومة 35.86، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 25.98 إلى 41.96)، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 35.86، ليستهدف مستوى الدعم التالي من تلك المتتالية التصحيحية لفيبوناتشي عند 33.97 الذي يمثل نسبة 50% منها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه