شكرا لقرائتكم خبر عن سيتي جروب يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت سهم سيتي جروب (C) في آخر جلساته، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.82% بما يعادل -1.38 نقطة ليستقر عند سعر 47.47 دولار، ليكسر السهم بهذا الانخفاض خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، وتزامن ذلك مع تخطيه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يعرضه للمزيد من الضغط السلبي بتداولاته القادمة، وذلك أمام بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول بذلك تصريف التشبع البيعي الواضح بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 76.68، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 73.05.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سيتي جروب يكسر خط اتجاه صاعد – تحليل – 28-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.