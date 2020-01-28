شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم سيسكو (CISCO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -2.82% بما يعادل -1.38 نقطة ليستقر عند سعر 47.47 دولار. Advertisements لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.76، ليستهدف مستوى المقاومة 150.30. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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