شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك» تتجه لتمديد تخفيضات الإنتاج النفط حتى يونيو والان نبدء بالتفاصيل
• مصادر : إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب نتيجة فيروس كورونا
قالت مصادر في أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى يونيو على الأقل، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام في الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وأثار التراجع السريع لأسعار الخام في الأيام القليلة الماضية قلق المسؤولين في أوبك بحسب المصادر خشية أن يضر الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادي والطلب على النفط.
وتتجه أسعار العقود الآجلة للنفط لتسجيل خسائر لليوم السادس علي التوالي مع بقاء خام برنت دون 60 دولارا للبرميل. ويوم الاثنين، سجل الخام أقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل فيما أدى تفشي الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول مرتفعة المخاطر.
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