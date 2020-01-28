شكرا لقرائتكم خبر عن 871 مليوناً أرباح «إمباور» بنمو 8.3% في 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»- أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم- عن توزيع أرباح بقيمة 400 مليون درهم على المساهمين عن السنة المالية 2019، ليرتفع إجمالي توزيعات الشركة التراكمية منذ بداية أعمالها في 2004 إلى 2.250 مليار درهم.

سجلت «إمباور» خلال 2019، أرباحاً صافية قدرت ب871 مليون درهم بنمو 8.3% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، فيما قدرت قيمة العوائد الإجمالية للمؤسسة حوالي 2.19 مليار درهم بزيادة 7.9%. وبهذه النتائج بلغت إيرادات الشركة التراكمية نحو 14.3 مليار درهم، كما سجل صافي الربح التراكمي 5.15 مليار درهم منذ 2004.

وكشف أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقد أمس في دبي، أن الشركة تعتزم استثمار 1.3 مليار درهم خلال عام 2020 لتطوير 6 محطات تبريد جديدة إلى جانب المقر الرئيسي لها في الإمارة. كما لفت إلى أن «إمباور» تقدمت بعروض للاستحواذ على مشاريع وشركات في مجال التبريد المركزي، حيث تقدر قيمة الاستحواذات المتوافرة في الوقت الراهن في دبي في هذا القطاع ب3.5 مليار درهم.

عام مميز

وقال ابن شعفار: «إن 2019 كان عاماً مميزاً على كافة الصعد؛ حيث شهدت المؤسسة طفرة كبيرة في نمو الأرباح مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى توسعات في عدد المحطات، وتمديدات شبكة خدمات تبريد المناطق، وارتفاع في أعداد المباني، والمتعاملين، ونتوقع أن تسجل الشركة نمواً بنسبة 5% خلال العام الجاري 2020».

أما عن توجه الشركة للاكتتاب العام في السوق المالي المحلي، أوضح الشعفار قائلاً: إن اتخاذ قرار طرح «إمباور» للاكتتاب العام في السوق المالي المحلي يعود للشركاء والمساهمين في الشركة، حيث لا يوجد توجه لهذه الخطوة في الوقت الراهن على الرغم من أن الشركة تملك كل المقومات لهذا التحول من حيث الإيرادات والأرباح والحصة السوقية مقارنة بمديونية متدنية لا تتجاوز 400 مليون درهم.

وتخطى عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدمات تبريد المناطق منذ بداية التأسيس إلى أكثر من 1,180 مبنى، لأكثر من120 ألف متعامل، فيما بلغت القدرة الإنتاجية لخدمات التبريد في المؤسسة حتى نهاية 2019 أكثر من 1,530 مليون طن تبريد، لتخدم عدة مشاريع. وأضاف ابن شعفار، أن المؤسسة حققت إجمالي وفورات من الطاقة الكهربائية، وصلت لأكثر من 1,224 ميجاوات من الكهرباء حتى نهاية 2019، وبلغت القيمة الإجمالية لتوفير المؤسسة من الطاقة الكهربائية 3.2 مليار درهم إماراتي حتى نهاية العام نفسه.

أول محطة ذاتية التشغيل

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وأضاف ابن شعفار: «نحن فخورون بما حققناه من إنجازات على مدار العام الماضي، والأعوام السابقة، تمكنا خلالها من التوسع بشكل كبير، في أعداد محطات خدمات تبريد المناطق، التي بلغت حتى الآن 79 محطة بينها أول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم، إضافة إلى امتلاكنا أضخم شبكة نقل لخدمات التبريد».

وفي عام 2019، بدأت «إمباور»، التشغيل التجريبي لأول محطة تبريد ذاتية التشغيل في العالم في«قرية جميرا الدائرية»؛ وذلك بطاقة إجمالية تصل إلى 50 ألف طن تبريد. وتم تصميم المحطة الجديدة وفقاً لأعلى المعايير العالمية في إنشاء وتصميم المباني، حيث تم مراعاة معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطورات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، إضافة إلى المظهر العام للمنطقة، والشكل الخارجي للمباني.

كما أعلنت المؤسسة عن تشغيل محطة تبريد المناطق في منطقة«برشا هايتس»، لتنضم لمجموعة محطاتها بطاقة إجمالية تصل إلى 31,25 ألف طن تبريد، حيث أدى إلى استبدال 3 محطات شبه دائمة. كما منحت«إمباور»عقداً لإنشاء وتصميم محطة تبريد في«مدينة دبي للإنتاج» بتكلفة إجمالية تبلغ 197 مليون درهم؛ وذلك بقدرة إجمالية للمشروع ستبلغ 47,000 طن تبريد عند الانتهاء.

ووقّعت المؤسسة، عقدًا لتصميم محطتين جديدتين لتبريد المناطق في «الخليج التجاري» بسعة إجمالية تبلغ 90 ألف طن تبريد؛ ما يزيد من إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 225 ألف طن تبريد في هذا المشروع. كما بدأت في تصميم محطة تبريد جديدة تبلغ قدرتها الإنتاجية 40 ألف طن تبريد في«مجمع دبي لاند السكني». في حين انتهت من إنجاز تصاميم محطات«الخليج التجاري»(4 و5 و 6) كجزء من خطة التوسعة.

عقود وشبكات

وعن إجمالي العقود، وقعت «إمباور» مجموعة عقود بقيمة 1,130 مليار درهم مع عدة شركات شملت الاستشارات الهندسية وإنشاء وتصميم وتشغيل محطات التبريد وتوسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل الخدمات وتمديد شبكات جديدة لخدمة أحدث المشروعات في إمارة دبي، إضافة إلى بناء غرف تبادل الطاقة الحرارية، وشراء الأنابيب وغيرها.

وعن توسيع شبكة خدمات التبريد، منحت«إمباور»عدة عقود لتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في إمارة دبي بأكثر من 186 مليون درهم في مختلف المحطات الموجودة في مدينة دبي للإنتاج وفي شارع الشيخ زايد لخدمة «دبي أرينا» و«برج وصل» و«فندق يوتيل» إضافةً إلى«فندق العنوان» وبرج«وان جي بي آر» في«جميرا بيتش ريزيدنس»و«برشا هايتس»و«مدينة دبي للاستوديوهات».

وشهد عدد الموظفين في«إمباور»، على مدار 16 عاماً، نمواً كبيراً وملحوظاً؛ حيث بلغ عدد الموظفين حتى الآن 760 موظفاً، 15% منهم من أبناء الدولة، وتبلغ نسبة المواطنات 48%، ونسبة المواطنين 52%؛ فيما يعمل 40% من المواطنين بالإدارات العليا و33% بالقيادات المتوسطة والإدارية؛ وذلك حرصاً من الشركة على التوازن بين الجنسيين في بيئة العمل، واستقطاب أفضل الكفاءات الوطنية الناشئة، للعمل في قطاع تبريد المناطق الرائد والحيوي بالمنطقة.