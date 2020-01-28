النفط يواصل التراجع بخسائر تقترب من 4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أكثر من 3.5% لأدنى مستوياتها في عدة أشهر، أمس الاثنين، مع تنامي المخاوف بشأن الطلب على الخام بعد تزايد عدد حالات العدوى والوفاة من فيروس كورونا الجديد في الصين وإغلاق مدن فيها.

وانخفض‭‭ ‬‬خام برنت 3.7% إلى 57.41 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر أكتوبر /‏ تشرين الأول، وتراجع‭‭ ‬‬الخام الأمريكي 1.24 دولار، أو 2.3% إلى 52.95 دولار للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق إلى 52.15 دولار وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر/‏ تشرين الأول.وأكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة أن التأثير الواقع على الأسواق العالمية بما في ذلك سوق النفط جراء فيروس كورونا الجديد مدفوع بالعوامل النفسية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق.

Advertisements

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في «أوبك +» سوف تبحث كافة الخيارات التي تحقق توازن السوق وذلك خلال الاجتماع الوزاري القادم المزمع انعقاده في شهر مارس المقبل.

من جهته، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، أن جزءاً كبيراً من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية التي يتبناها بعض المتداولين في السوق.

(وكالات)