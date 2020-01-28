شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك تهدف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر فى أوبك إن المنظمة تريد تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية حتى يونيو على الأقل، مع طرح إمكانية زيادة التخفيضات إذا تأثر الطلب على الخام فى الصين بشكل كبير نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وأثار التراجع السريع لأسعار الخام فى الأيام القليلة الماضية قلق المسؤولين فى أوبك بحسب المصادر خشية أن يضر الفيروس الجديد الذى ظهر فى الصين ودول أخرى بالنمو الاقتصادى والطلب على النفط.

وتتجه أسعار العقود الآجلة للنفط لتسجيل خسائر لليوم السادس علي التوالى مع بقاء خام برنت دون 60 دولارا للبرميل. ويوم الاثنين، سجل الخام أقل مستوى فى ثلاثة أشهر عند 58.50 دولار للبرميل فيما أدى تفشى الفيروس إلى إطلاق موجة بيع عالمية للأصول مرتفعة المخاطر.

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وسعت السعودية ومنتجون كبار آخرون مثل الإمارات والجزائر وسلطنة عمان لتهدئة الاضطراب فى السوق أمس، ودعوا لتوخى الحذر من توقعات متشائمة بشأن أثر الفيروس على الاقتصاد العالمى والطلب على النفط.

وذكرت المصادر أن مسؤولى أوبك بدأوا تقييم الخيارات وكثفوا المناقشات فيما بينهم بشأن أفضل استجابة لهبوط الأسعار.

وقال مصدر من أوبك "هناك احتمال قوى لتمديد آخر وخفض أكبر وارد" مضيفا أن تأثير فيروس الصين على الطلب على النفط سيتضح أكثر خلال الأسبوع المقبل.