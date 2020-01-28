جازبروم تتوقع استقرار صادراتها على المدى المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت جازبروم الروسية إنها تتوقع أن تظل صادراتها من الغاز الطبيعى مستقرة على المدى المتوسط، وذلك استنادا إلى كونه أقل تلويثا من أنواع الوقود الأحفورى الأخرى.
وقالت إلينا بورميستروفا مدير عام وحدة التصدير بجازبروم خلال المؤتمر الأوروبى للغاز فى فيينا اليوم الثلاثاء "نأمل أن نحافظ نوعا ما على نفس المستوى من تسليمات الغاز على المدى المتوسط كما كنا فى العامين المنقضيين".
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