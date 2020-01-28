شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تنضم لمنصة فاكت النفطية لسلسلة الكتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منصة فاكت اليوم الثلاثاء إن شركة أرامكو السعودية لمشاريع الطاقة اشترت أسهما جديدة بقيمة خمسة ملايين دولار فى منصة التداول فاكت القائمة على تكنولوجيا سلسلة الكتل. وأضافت فاكت أن شركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية (أرامكو للتجارة)، وهى إحدى الشركات التابعة لأرامكو السعودية، ستستخدم المنصة. والمنصة متخصصة فى معالجة تعاملات ما بعد البيع وتركز منذ بدء عملها فى أواخر عام 2018 على درجات النفط الخام الرئيسية لبحر الشمال والتى تستخدم لتحديد خام القياس برنت المؤرخ. Advertisements ومن بين مؤسسى هذه المنصة شركات نفط عالمية مثل بى.بى وإكوينور وشل وشركات التجارة المستقلة جانفور وكوتش سبلى آند تريدنج وميركوريا وبنوك مثل إيه.بى.إن أمرو وآى.إن.جى وسوسيتيه جنرال. كما انضمت إلى المنصة شركات شيفرون وريلاينس وتوتال. ولا تفصح فاكت عن حجم التداولات التى تستخدم منصتها.

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