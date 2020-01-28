شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أول صك فى مصر بقيمة 50 مليون دولار الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن الانتهاء من نشرة اكتتاب أول صك فى مصر لصالح شركة سياف بقيمة 50 مليون دولار، على أن يتم إصداره الشهر المقبل، كما أنه جارى العمل على إعداد نشرة اكتتاب لإصدار صكوك لصالح شركة طلعت مصطفى بقيمة 2 مليار جنيه، ومتوقع طرحها خلال شهر مارس أو إبريل المقبل.

وأضاف عبد الفضيل، خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019، أن هناك شركة تصكيك تقدمت لإصدار صكين الأول بقيمة مليار جنيه، والثانى بقيمة 3 مليارات جنيه.

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وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدرت يوم 31 يوليو الماضى، الدليل الاسترشادى عن إصدار الصكوك، وهى الأداة المستحدثة فى سوق رأس المال، وفقا للتعديلات التشريعية الأخيرة، موضحاً مفهوم آلية الصكوك وعملية التصكيك وأطرافها، وشروط وقواعد وإجراءات إصدار الصكوك وقواعد قيدها وتداولها.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إصدار الهيئة لمثل هذا الدليل يمثل أحد جهود الهيئة المستمرة فى تنمية ورفع كفاءة سوق رأس المال للتعريف بالأداة المالية الجديدة بعد اكتمال الإطار القانونى لإصدارات وإجراءات وتداول الصكوك بتعديل قانون سوق رأس المال بالقانون 17 لسنة 2018، وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه ليتضمن أحكام تفصيلية لقواعد الصكوك، هذا بالإضافة إلى إصدار العديد من قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة إعمالاً للأحكام الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية.