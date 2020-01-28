شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المرحلة الثانية من مشروع "بوصلة" فى 6 أكتوبر بحضور رئيس التنمية الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، عن تدشين المرحلة الثانية من منطقة بوصلة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، المخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أكد عثمان إيفرين أريكان، مدير عام شركة بولاريس للتطوير الصناعي، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ما يقرب من 75% من الاقتصاد المصري، وتحديداً فيما يتعلق بنسب التشغيل

وقال إن "بولاريس" التي تأسست فى 2007 تُعد الأسرع نمواً فى مصر، مشيراً إلى انتهاء المجموعة من تسليم "بوصلة 1" قبل الموعد المحدد.

وأضاف أريكان أنه تم زيادة عدد الوحدات في بوصلة 2 إلى 180 وحدة، 80% منها وحدات صناعية بمساحة 390 متر مربع للوحدة.

Advertisements

ومن جانبه، أكد المهندس مجدي غازي رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها تطوير القطاع الصناعي ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن مشروع "بوصلة" هو نموذج حقيقي لشراكة الحكومة مع القطاع الخاص.

وأشار "غازي"، إلى أن الدولة المصرية إتخذت عديد الخطوات لتحسين مناخ الأعمال في مصر وخاصة فيما يتعلق بالبيئة التشريعية المحفزة لنمو الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه، أكد باسل شعيرة نائب مدير عام مجموعة بولاريس، أن مجمع بوصلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقام على مساحة 55 ألف متر بعدد 56 وحدة صناعية جاهزة بالمرافق لأصحاب المشروعات الصغيرة بمساحات متنوعة للوحدات تبدأ من 500 إلى 800 متر، لافتًا إلى أنه تم جذب كبريات الشركات العالمية فى قطاعات الأدوية والأغذية وغيرها من الأنشطة.

وأشار إلى إن بولارس تعمل على 3 مشروعات حاليا وهى تطوير مليون و400 ألف متر فى السادات و5.5 مليون متر فى العين السخنة و300 ألف متر فى بنى سويف، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير أرض السادات خلال عامين على أن يبدأ التطوير مطلع 2020.