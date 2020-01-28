شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % زيادة صادرات الصناعات الغذائية فى 2019 وبلغت 3.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية فى عام 2019 لتبلغ حوالى 3.4 مليار دولار محققة نسبة نمو فى القيمة قدرها 10% بزيادة قدرها 300 مليون دولار بالمقارنة بصادرات عام 2018 والتى بلغت 3.1 مليار دولار أمريكى، وتعتبر الصناعات الغذائية ثالث أكبر القطاعات التصديرية المصرية غير البترولية وتمثل 13% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

ووفقا لتقارير المجلس لـ"الخليج 365"، بلغ إجمالى الصادرات المصرية الغذائية المصنعة إلى ليبيا خلال عام 2019 حوالى 211 مليون دولار أمريكي تمثل نسبة 6% من إجمالى الصادرات الغذائية المصرية فى نفس العام، وتعد ليبيا ثانى أكبر الدول المستوردة للأغذية المصرية بعد المملكة العربية السعودية والتي تحتل المركز الأول.

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ومن أبرز السلع التى تم حصرها ويتم تصديرها إلى ليبيا، الجبن المطبوخ أهم السلع الغذائية المصرية التي يتم تصديرها إلى ليبيا فى 2019 بقيمة 27 مليون دولار، يليها المياه المعدنية والغازية بقيمة 25 مليون دولار، والعصائر بقيمة 17 مليون دولار، والألبان بقيمة 12 مليون دولار، والدقيق بقيمة 12 مليون دولار، زيتون مخلل بقيمة 11.2 مليون دولار، أغذية محضرة للحيوان بقيمة 10.3 مليون دولار، بسكويت وكيك ومحضرات من الحبوب بقيمة 10.3 مليون دولار، زيوت طعام بقيمة 8.6 مليون دولار، بطاطس مصنعة بقيمة 8.2 مليون دولار، تبغ وابدال تبغ مصنعة بقيمة 7.7 مليون دولار، سكر بقيمة 7 مليون دولار، خضار مجمد بقيمة 6 مليون دولار، ملح بقيمة 5.7 مليون دولار، محضرات خضر ومعلبات بقيمة 5 مليون دولار.

,من الجدير بالذكر، أن صادرات مصر من السلع الغذائية والحاصلات الزراعية يتصدران أبرز السلع المصدرة سنويا، وخاصة إلى أسواق الدول العربية وأبرزها السعودية والامارات ولبيبا.