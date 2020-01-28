شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 11 مؤشر للأنشطة المالية غير المصرفية أهمها 22.1 مليار جنيه سندات توريق فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أبرز مؤشرات الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019، وجاءت أبرزها :

1- ارتفعت قيمة إصدارات السوق الأولى (الأسهم والسندات) من 214.8 مليار جنيه عام 2018 إلى 220.4 مليار جنيه عام 2019 بمعدل نمو 2.6%.

2- بلغت عدد إصدارات سندات التوريق 18 إصدارا عام 2019 بما يقرب من 22.1 مليار جنيه مقابل 7 إصدارات بما يقرب من 5.3 مليار جنيه عام 2018.

3- سجلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعا خلال عام 2019، حيث بلغ المؤشر الرئيسى نحو 13961.6 نقطة بارتفاع بلغ نحو 7.1% عن العام السابق، كما بلغت نسبة الزيادة 19.6% حال تقييمها بالدولار، ومقارنة مع مؤشر مورجان ستانلى احتلت البورصة المصرية المركز الثالث بنسبة زيادة 39% بعد روسيا واليونان.

4- انخفض رأس المال السوقى بنسبة 5.5%، ويرجع ذلك إلى شطب 12 شركة منذ عام 2018 حتى ديسمبر عام 2019 بقيمة رأس مال سوقى قدره 59.09 مليار جنيه.

5- ارتفعت قيمة إجمالى الأقساط حتى نهاية يونيو عام 2019 لتصل إلى 35.2 مليار جنيه مقابل 29.5 مليار جنيه العام السابق بنسبة زيادة تقدر بحوالى 19.3%.

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6- ارتفعت قيمة إجمالى التعويضات المسددة من شركات التأمين حتى نهاية يونيو 2019 لتصل إلى 18.3 مليار جنيه مقابل 15.4 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة زيادة 18.8%.

7- ارتفعت قيمة إجمالى استثمارات شركات التأمين حتى نهاية يونيو عام 2019 لتصل إلى 102 مليار جنيه مقارنة بقيمة 99.3 مليار جنيه فى نهاية الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 2.7%.

8- بلغت استثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالى 75 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر عام 2019 مقابل 67 مليار جنيه العام السابق بنسبة زيادة 11.9%.

9- قامت شركات التمويل العقارى بمنح 2.6 مليار جنيه لعملائها خلال عام 2019 مقابل 2.2 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2018 بمعدل نمو 18.2%.

10- بلغت قيمة عقود التأجير التمويلى 55.9 مليار جنيه خلال عام 2019 مقارنة ب41.7 مليار جنيه خلال عام 2018 بمعدل نمو 34.1%.

11- تم تشغيل السجل الإلكترونى للضمانات المنقولة فى مارس 2018، ومنذ ذلك الحين وحتى نهاية عام 2019، تعددت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة وبلغت 635 مليار جنيه، وتجاوز عددها 38 ألف إشهار من خلال 70 جهة مشتركة بالصندوق.