شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يواصل الصعود محاولا تجاوز مستويات 9,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى شهرين ، ضمن محاولات تجاوز مستويات 9,000$ والصعود حتى مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$ ،يأتي هذا بفضل تسارع مستويات الطلب على أكبر عملة مشفرة فى العالم ، خاصة طلب التحوط من المخاطر ، فى ظل تصاعد حالة الذعر التي تسيطر على الأسواق ، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 256$ بما يعادل نسبة 2.9% إلى 9,150$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,894$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 8,894$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حققت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 3.5% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل التحسن المستمر فى مستويات الطلب على العملة الرقمية الرائدة.

فقد البتكوين حوالي 1.2% الأسبوع الماضي ، فى أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل موجة تصحيح وجني أرباح ، من أعلى مستوى فى شهرين عند 9,188$ لكل وحدة بتكوين.

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زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بنحو 5 مليار$ إلى إجمالي 250 مليار$ ، مع استمرار صعود أسعار البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

فى ظل حالة تسرع مستويات الطلب الاستثماري حاليا على البتكوين ،فأسعار أكبر عملة مشفرة فى العالم ،تستهدف تجاوز مستويات 9,000% ،ثم الصعود حتى مستويات الحاجز النفسي الأهم عند 10,000$.

خاصة مع تركيز المستمرين على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق فى الوقت الحالي ، خاصة تصاعد حالة الذعر بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين.

تفشي فيروس كورونا الجديد الذي بدأ فى الصين تدريجيا وانتقل بالفعل إلى عدد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ،الأمر الذي خلق حالة من الذعر بين المستثمرين مع ارتفاع عدد القتلى إلى 106 حالة وإصابة أكثر من 4500 شخص.

فى السابق ،لم تقدم مثل هذه الأحداث غير المتوقعة للمستثمرين الكبار ، طريقة فعالة من حيث الحاجة إلى التحوط فى محافظ التشفير الخاصة بهم ، لكن مع إطلاق خيارات البتكوين مؤخرا وبعض المنتجات الأخرى ،أصبح للمستثمرين القدرة حاليا لحماية محافظهم الاستثمارية باستخدام استراتيجيات الخيارات المختلفة.