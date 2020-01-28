شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو قرب أدنى مستوى فى 8 أسابيع مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو قليلا بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول انتشار فيروس كورونا فى الصين.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأقل من 0.1% إلى 1.1012$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1018 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1025$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.1% مقابل الدولار ،فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثمانية أسابيع عند 1.1009$.

وفقد اليورو نسبة 0.6% الأسبوع الماضي مقابل الدولار الأمريكي ، فى رابع خسارة أسبوعية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

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والخسارة الأسبوعية الأخيرة تعاذ إلى نتائج اجتماع المركزي الأوروبي ،والتي زادت من احتمالات خفض معدلات الفائدة الأوروبية خلال العام الجاري ،بما يعني اتساع الفجوة الحالية بين السياسة النقدية فى أوروبا والولايات المتحدة.

وضغط على العملة الأوروبية أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي فى دافوس ،والتي هدد خلالها بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية فى حال لم يتم إبرام اتفاق تجاري عادل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى نحو شهرين عند 98.03 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع المخاطر بالأسواق ، خاصة مع تفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين ،وارتفاع حالات المصابين إلى أكثر من 4500 حالة ،وحالات الوفاة إلى 106 حالة.