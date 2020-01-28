شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى الأفضل فى الخدمات الرقمية والتجزئة المصرفية بمصر لعام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جائزتان جديدتان يقتنصهما البنك منGlobal business outlook

في انعكاس لجهوده المتنامية للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية بشكل خاص ونشاط التجزئة المصرفية بشكل عام، منحت مجلة Global business outlook البنك الأهلي المصري جائزتين جديدتين كأفضل بنك في الخدمات المصرفية الرقمية وأفضل بنك في التجزئة المصرفية في مصر لعام 2019

وفي تعقيب له على فوز البنك بالجائزتين الجديدتين أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري على ان الجائزة التي تأتي من مجلة عالمية متخصصة في مجال الاقتصاد والبنوك تعد دليلا واضحا على اهتمام البنك بتفعيل استراتيجيته الطموحة للتحول الرقمي والتي تدعم خطط الدولة في هذا المجال وتهدف الى تحويل المجتمع تدريجيا وبخطط مدروسة الى مجتمع اقل استخداما للنقد مؤكدا على اهتمام البنك المتنامي بالعنصر البشري وتأهيله من خلال التدريب المستمر على أحدث اساليب وتقنيات مختلف مجالات العمل المصرفي المعمول بها عالميا والذي أسفر عن تطور كوادر العاملين بالبنك وتصدرهم على رأس الكفاءات المصرفية ليس فقط في مصر بل وفي المنطقة العربية بأكملها.

وأضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري أن جائزة البنك الافضل في مجال التجزئة المصرفية تأتي استنادا لصدارته في هذا المجال، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان حيث بلغت محفظة قروض التجزئة المصرفية في البنك نحو 90 مليار جنيه والتي تمثل حوالى 12% من إجمالي محفظة قروض البنك، حيث تحتل القروض الشخصية منها مبلغ 63 مليار جنيه، وكذا طرح منتجات جديدة تخاطب كافة فئات المجتمع وتشجعهم على التعامل مع القطاع المصرفي، كما قفزت محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك لتصل الى 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانيه حيث يعتبر البنك الأهلي المصري رائد سوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر باستحواذه على الحصة السوقية الاكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدما في القطاع المصرفي المصري بأكمله، علاوة على ذلك فان لديه أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفي المصري.

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وأكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن جائزه افضل بنك في الخدمات الرقميه يعكس رياده البنك في الخدمات المصرفيه الرقميه والتي كانت أولي خطواتها افتتاح البنك لأول فروع الخدمة الالكترونية في مصر مطلع عام 2019، والتي تعد نموذجا جديدا قائم على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء بحيث تهدف الي تقديم خدمة افضل واكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة للفئات التي تعد التكنولوجيا الحديثة هي اساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات وكذا العملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت والمجهود، اضافة الى اطلاق البنك المرحلة الثانية من الانترنت البنكي Ahly netلتسهيل حصول العملاء على خدماتهم المصرفية الكترونيا بوسائل سريعة وآمنة تحقق تطلعاتهم وتسهم في اثراء نمط حياتهم وانشطتهم المختلفة حيث تمكنهم من إتمام الخدمات المصرفية ومنها التحويل بين الحسابات، سواء داخل أو خارج البنك، وسداد رصيد بطاقات الائتمان و اصدار الشهادات و فتح حسابات فرعية ودفع التبرعات لبعض الجهات وغيرها من الخدمات وهو ما ساهم في تدعيم الشمول المالي باجتذاب الشرائح غير المتعاملة مع البنوك، كما يعمل البنك بشكل دائم على توظيف البنية التحتية التكنولوجية والبرمجيات الحديثة المتاحة لديه ليواكب الثورة التكنولوجية عالميا.

واستكمالا لتطوير القنوات الرقمية ودعم المدفوعات الالكترونية لعملاء البنك فقد تم الانتهاء من تطوير خاصية الدفع عن طريق رمز الاجابة السريع " QR Code Scan to pay" وذلك من خلال المحفظة الالكترونية للبنك الأهلي "الفون كاش" وهي خاصية جديدة للدفع تماشيا مع خطة انتشار والتوسع في ماكينات ال POS ومنظومة الدفع الإلكتروني وأيضا تم الانتهاء من خدمة التحصيل الإلكتروني لأقساط التمويل العقاري من خلال المحفظة وهي الخدمة التي تأتى استكمالا لما اطلقه البنك المركزي المصري بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي حيث تتيح الخدمة للعملاء إمكانية السداد دون الاحتياج لزيارة الفرع علما بأن الخدمة تتاح مجانا بدون أى مقابل مادى فضلا عن إمكانية تغذية المحفظة الالكترونية نقدا من خلال جميع ماكينات الصراف الألى المنتشرة في انحاء الجمهورية وتعد “الفون كاش " من أول المحافظ الألكترونية التي تم اطلاقها في السوق المصرفي المصري ويبلغ عدد المشتركين بها حتى الان ما يقرب من مليون وستمائة ألف مشترك وتتيح المحفظة خدمات مصرفية الكترونية متعددة والتي تجذب بالخص شريحة الشباب ومنها التحويل من محفظة الى محفظة أخرى وسداد الفواتير ودفع التبرعات وإمكانية الشراء من خلال الشبكات الإلكترونية عن طريق إصدار خدمة البطاقة الافتراضية " VCN" والتي يقوم المستخدم بتحديد مبلغ البطاقة المطلوب واستخدامها في عملية الشراء بكل سهولة وأمان.