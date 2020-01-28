تجار: سوريا تطرح مناقصة جديدة لشراء 200 ألف طن من القمح من روسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تجار أوروبيون اليوم الثلاثاء إن المؤسسة العامة لتجارة وتخزين وتصنيع الحبوب في سوريا طرحت مناقصة عالمية لشراء 200 ألف طن من القمح اللين اللازم لصنع الخبز للتوريد من روسيا وحدها. والموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة للمؤسسة في السابع عشر من فبراير.

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