شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتعافى من أسوأ أداء يومى فى نحو 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت أسوأ أداء يومى فى نحو أربعة أشهر فى الجلسة السابقة بفعل مخاوف تتعلق بالتأثير المحتمل لانتشار فيروس كورونا على الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى 0.3%، وتصدر سهم إيرباص قائمة الأسهم المرتفعة على المؤشر القياسي، بعد أن قالت الشركة إنها اتفقت على التوصل إلى تسوية مع السلطات الفرنسية والبريطانية والأمريكية بشأن تحقيق فى ادعاءات بالرشوة والفساد.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السلع الفاخرة بيربرى جروب وإل.في.إم.إتش وكيرنج المالكة لجوتشى ومونكلير بنسب تتراوح بين 0.4% و0.6%، والأسهم كانت من بين الأسوأ أداء أمس الاثنين، حين انخفض المؤشر القياسى الأوسع نطاقا ما يزيد عن 2% .

وربح المؤشر الفرعى لقطاع السفر والترفيه 0.2% بعد أن هبط لأدنى مستوياته فى نحو سبعة أسابيع فى الجلسة السابقة بفعل فرض قيود على السفر.