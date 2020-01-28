شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مع تبديد ارتفاع الدولار لأثر المخاوف بشأن فيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقفت موجة ارتفاع لأسعار الذهب اليوم الثلاثاء إذ طغى ارتفاع الدولار على المخاوف المتزايدة بشأن فيروس كورونا جديد والتى غذت الطلب على أصول الملاذ الآمن.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1579.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ ذروة ثلاثة أسابيع أمس الاثنين، وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1578.10 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب فى الجلسات الأربع الفائتة فى الوقت الذى تسبب فيه انتشار فيروس كورونا فى هزة بالأسواق المالية ودفع السلطات لفرض قيود على السفر وتمديد عطلة العام القمرى الجديد.

وقال جون شارما الخبير الاقتصادى لدى بنك أستراليا الوطنى إن تنامى المخاوف بشأن التأثير الاقتصادى لفيروس كورونا الجديد يدعم الذهب عن مستوى 1580 دولارا للأوقية.

وقال "(الذهب) قد يبلغ 1600 دولار، لكنه سيميل أكثر إلى مستويات بنحو 1570-1590 دولارا، إذ نحتاج إلى المزيد من المعلومات، هناك الكثير من العوامل المجهولة بشأن الفيروس".

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وواصلت الأسهم الآسيوية موجة بيع عالمية اليوم مع وصول معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 106 فى الصين وتشكيك بعض خبراء الصحة فيما إذا كان بمقدور بكين احتواء الفيروس الذى انتشر لأكثر من عشر دول من بينها فرنسا والولايات المتحدة.

ويُعتبر الذهب استثمار آمن فى أوقات الضبابية الاقتصادية والسياسية.

لكن ارتفاع المعدن الأصغر توقف بفعل صعود الدولار، الذى حوم مؤشره قرب أعلى مستوى فى شهرين فى الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 1.4 % إلى 2299.96 دولار للأوقية، بعد أن انخفض سبعة % فى الجلسة السابقة.

وتراجعت الفضة 0.2 % إلى 18.05 دولار فيما ارتفع البلاتين 0.4 % إلى 987.73 دولار.