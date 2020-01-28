شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28 -1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر، بشكل طفيف بقيمة جنيه واحد فقط، نتيجة تراجع أسعار الذهب عالميا لتسجل 1578 دولار، بتراجع حوالي دولارين.

وهذا التراجع جاء عقب تذبذب واضطراب ملحوظ في الأسعار نهاية الأسبوع الماضي، في حين سجل الذهب أمس ارتفاع بقيمة 7 بالنسبة لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا ورواجا في مصر .

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 594 جنيها للجرام. عيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام. عيار 24 سجل 793 جنيها للجرام. الجنيه الذهب اليوم 5552 جنيها. أوقية الذهب 1578 دولار. Advertisements

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين أمس الاثنين مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.

ويعد الذهب بديلا استثماريا فى أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط، لذلك فالذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتى المواطن العادى عند حدوث هذه الاضطرابات.

ويعتبر التنبؤ بسعر مستقبلى للذهب ضربا من المستحيل، خاصة وأن سعر الذهب مرتبط بعدة عوامل أخرى تتغير بشكل سريع جدا، منها أسعار العملات بالأسواق العالمية، وكذلك مرتبط بالبيانات ومؤشرات الاقتصاد لدى الدول ذات الاقتصاديات الكبرى، ومرتبط بعوامل العرض والطلب ليس لصغار المستهليكن، لكنها ترتبط بطلب المستثمرين.

وسعر الذهب فى مصر، قد يتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة، متأثرا بالمتغيرات العالمية التى يشهدها المعدن النفيس، وكذلك متغيرات سعر الدولار فى مصر، بالبنوك والمصارف الرسمية.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.