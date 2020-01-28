شكرا لقرائتكم خبر عن شباب جهاز تنمية المشروعات يحققون نجاحا كبيرا بمعرض الخريف"2020" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني بمنتجات شباب جهاز تنمية المشروعات المشاركين في معرض الخريف بالبحرين 2020، وأكد علي أن هذه المنتجات خير سفير للثقافة والابداع المصري بما يحمله من تاريخ عريق.

وجاء ذلك ضمن فاعليات افتتاح المعرض الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات وافتتحته الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالإنابة عن معالي رئيس الوزراء والدكتور زايد بن راشد الزيانى وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني وبحضور السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

واستطاع جناح الجهاز ان يجذب زوار المعرض ويلاقي نجاح كبير، حيث يضم المئات من المنتجات التراثية والفنية المتميزة التي تؤكد ابداع الشباب المصري ومهاراته الصناعية العالية.

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وقال نيفين جامع ان مشاركة الجهاز في هذا المعرض تأتي في اطار الدعم المتكامل الذى تقدمه الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتطويرها خاصة الصناعات والحرف التراثية واليدوية التي تميز بها المصريين علي مر حضارات عديدة مما يشكل أهمية اقتصادية وثقافية لهذه الصناعات والحرف، لذلك يهتم الجهاز بترويجها وتسويقها بشكل موسع في الخارج خاصة في الدول العربية التي تقدر هذه الفنون وتدرك قيمتها.

وأوضحت ان مشاركة الجهاز في هذه المعارض الدولية الكبرى حقق أرباح كبيرة لأصحاب هذه المشروعات وشجعهم علي زيادة الإنتاج و تطويره وتدريب شباب جديد علي هذه الحرف اليدوية المتميزة مما عمل علي نقل تلك الخبرات الفنية الفريدة والحفاظ عليها من الاندثار.

وأشادت بالتعاون مع مملكة البحرين الشقيقة وبالدعم الذي قدموه لكافة الجهات المصرية المشاركة في معرض الخريف هذا العام .

وأشارت إلي أن هذه المعرض هو الخامس الذى يشارك فيه جهاز تنمية المشروعات بمملكة البحرين، حيث حققت المعارض السابقة مبيعات وتعاقدات تخطت الثلاثة ملايين جنيه .