شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة بدر يعقد عدة لقاءات مع سكان المدينة لبحث مقترحاتهم وشكاواهم‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عدة لقاءات مع سكان المناطق المختلفة بالمدينة لبحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك فى إطار التواصل المستمر والمباشر مع سكان المدن الجديدة.‬

‫وأوضح المهندس عمار مندور، أنه تم عقد لقاء مع عددٍ من سكان حى الصفوة(حى ثانى سابقا) تناول عرض بعض الشكاوى المتعلقة بمخلفات الأشجار، والنظافة، وزيادة المخابز البلدية بالحى، وكذا مناقشة خطوط سير منظومة النقل الجماعي بالمدينة لتحقيق الاستفادة لسكان الحى، مشيراً إلى أنه تم التوجيه بسرعة حل المشكلات ودراسة المقترحات، تمهيداً لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة فى أسرع وقت.‬

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‫وأضاف المهندس عمار مندور، أنه تم عقد لقاء آخر مع سكان الحيين (6 - 7)، وتم الاستماع لمطالب وشكاوى سكان الحيين، والمتعلقة بزيادة صناديق القمامة، وتوصيل شبكة الغاز الطبيعى بالمناطق كافة، وتوفير الإضاءة الكافية بالشوارع الرئيسية والفرعية وغير ذلك، مشيراً إلى أن السكان أثنوا خلال اللقاء، على الجهود المبذولة من جهاز المدينة فى توفير الخدمات كافة، وكذا الاستجابة السريعة لعقد اللقاء معهم.‬

‫وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم عقد لقاءٍ مع ممثلى سكان الحي المتميز (فيلات - عمارات) ومشروع دار مصر بالمدينة، حيث طالب السكان خلال اللقاء، بسرعة البدء في تشجير الحزام الأخضر والحدائق في الحي المتميز عمارات، وكذا توصيل التليفونات الأرضية والغاز للمناطق التي تم الانتهاء من الإنشاءات فيها بنسبٍ عالية، وتكثيف الخدمات الأمنية، وتنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية المختلفة، والتى تشمل (المدرسة – المسجد – المحال التجارية).‬