شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13635 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 1875 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15634 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 5072 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل مستوى 531 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1371 نقطة.

لليوم الثانى على التوالى، تراجعت بورصات الخليج ومصر بسبب المخاوف من الفيروس القاتل "كورونا" بالصين، والذى راح ضحيته العشرات، وسبب فزع بأسواق المال، وخلال جلسة تداول أمس الاثنين، تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.6%، وهبطت بورصة السعودية بنسبة 1.78%، وبورصة دبى بنسبة 1.16%، وبورصة قطر بنسبة 0.87%، ومؤشر السوق العام للكويت بنسبة 0.8%، وبورصة البحرين بنسبة 0.13%.