شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يسجل أقل مستوى إغلاق فى 3 أسابيع وسط مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر نيكى القياسى اليوم الثلاثاء وسجل أقل مستوى إغلاق فى ثلاثة أسابيع مع انتشار فيروس كورونا الجديد فى الصين وخارجها ما دفع السلطات لأخذ اجراءات أشد لاحتواء التفشى.

وهبط المؤشر نيكي 0.55% إلى 23215.71 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 8 يناير، فى حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6% لأقل مستوى فى شهرين عند 1692.28 نقطة.

واتسع نطاق الاتجاه النزولى الذى تركز فى البداية فى قطاعات من المحتمل أن تتضرر بشكل مباشر من الفيروس مثل السياحة والصناعات المرتبطة بها.

ولم تنج من الخسائر حتى الشركات التى تتمتع بإمكانات نمو قوية مثل كينيس التى فقد سهمها 2.8% وركروت هولدينجز التى انخفض سهمها 1.9%.

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وأغلقت جميع المؤشرات الفرعية على توبكس وعددها 33 على هبوط باستثناء اثنين.

وسجل قطاعا إنتاج الصلب والشحن البحرى، واللذان يُنظر إليهما على أنهما يعتمدان على الصين، أسوأ أداء وتراجعا 2.4 و1.3% على التوالى.