شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل الهبوط– تحليل -28-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس لسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون المقاومة الممتدة نحو 2.6900 لنلاحظ تكبده لخسائر كبيرة بملامسته لمستوى 2.5790. نتوقع باستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي, تجديد السعر للمحاولات السلبية ليستهدف بذلك أولا مستوى 2.500 وبكسره قد تمتد التداولات نحو 2.4500 خلال الفترة المتوسطة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6400 و 2.5500 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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