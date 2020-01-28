شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يبدأ بجني الأرباح– تحليل - 28-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر البلاتين بعملية جني الأرباح والناتجة عن ارتفاعه مؤخرا وتسجيله للهدف الإيجابي المستقر عند 1025.00 لنلاحظ تسلله مؤخرا دون مستوى 990.00 والذي شكّل بدوره الدعم الأولي أمام التداولات الصاعدة. ما سبق, وبتجميع السعر للعزم السلبي الإضافي سنستمر بترجيح التداولات التصحيحية السلبية والتي تستهدف بدورها مستوى 950.00 وصولا نحو 915.00 ليختبر بذلك دعم القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق. Advertisements نطاق التداول المتوقع ما بين 1000.00 و 950.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يبدأ بجني الأرباح– تحليل - 28-1-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.