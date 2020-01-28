شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إغلاق سلبي جديد-تحليل - 28-1-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج استسلامه مؤخرا لسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة الممتدة نحو 142.80 ليزيد ذلك من فرص تشكيله لتداولات سلبية خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

كذلك تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي بوصوله نحو مستوى تشبع البيع يدعم توقعنا الهابط لنبقى بانتظار تسجيل السعر للأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا حول 141.40 وصولا نحو 140.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.80 و 141.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط