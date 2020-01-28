اليورو مقابل الين يعزز المسار السلبي- تحليل - 28-1-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج سيطرة الميل الهابط بتقديمه مؤخرا لإغلاق سلبي دون مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 120.30 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم السلبي لحين الوصول نحو الأهداف الرئيسية والمتمثلة بمستوى 119.40 و 118.60 على التوالي.
ثبات المتوسط المتحرك 55 فوق التداولات الحالية يؤكد احتجاز السعر ضمن النطاق السلبي, كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع البيع سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم السلبي ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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