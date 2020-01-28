شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي يقلل من تأثير "كورونا" على الطلب العالمي للبترول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلل وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، من تأثيرات انتشار فيروس كورونا الجديد على أسواق النفط.

وأكد أن جزءاً كبيراً من التأثير الواقع على الأسواق العالمية، بما في ذلك الأسواق البترولية، وأسواق السلع بشكل عام، مدفوع بالعوامل النفسية والنظرة التشاؤمية، بحسب "رويترز".

وعلى ذات الصعيد، صرح وزير الطاقة الجزائري "محمد عرقاب" - رئيس دورة "أوبك" الحالية - بأن المنظمة لا ترى تأثيراً كبيرا على السوق جراء فيروس كورونا لكنها تتابع الأمر عن كثب.

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وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الإثنين في ظل القلق السائد حول العالم بشأن انتشار فيروس "كورونا" والوفيات والإصابات المتزايدة به في عدد من الدول.

وأكدت الصين وفاة 81 شخصاً وإصابة 2800 آخرين بفيروس كورونا كما تنوي عزل المزيد من المناطق وبناء مستشفى جديد في مدينة "ووهان" لاستيعاب الإصابات الجديدة.

وظهرت إصابات بالفيروس الصيني في دول من بينها الولايات المتحدة واليابان والسعودية وفرنسا وماليزيا وكوريا الجنوبية.