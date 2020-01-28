شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بالإعلان عن صفقة "بيتك" و"الأهلي البحريني" الأسبوع المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تسلمت وزارة التجارة والصناعة الكويتية محضر الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبيت التمويل الكويتي والتي انعقدت الأسبوع الماضي والتي تضمنت قرارت أبرز اعتماد توصية بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد- البحرين، عن طريق تبادل الأسهم

وقامت الوزارة ممثلة بقطاع الشركات والتراخيص التجارية بمخاطبة كل من هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي، بالإضافة الى جهاز حماية المنافسة وذلك لأخذ موافقتها على ما أقرته الجمعية العمومية لبيت التمويل في 20 يناير الجاري.

ومن المتوقع ان تصل موافقات «المركزي والمنافسة وهيئة الأسواق» خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة ان يتم نشر محضر العمومية في الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأحد المقبل أو الذي يليه كأبعد تقدير، بحسب صحيفة "القبس".

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يشار الى ان عمومية بيت التمويل اقرت أيضا توصية مجلس الإدارة بإدراج سهم بيت التمويل الكويتي في بورصة مملكة البحرين وتفويض مجلس الإدارة أو من يكلفه بتحديد تاريخ تنفيذ القرار واتخاذ كل الإجراءات الواجبة لتنفيذه.

وأعلن بيت التمويل الكويتي "بيتك" في نوفمبر الماضي عن تلقيه موافقة مصرف البحرين المركزي على مشروع الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد.

وقال البنك، في بيان سابق لموقع بوصة الكويت، إن الموافقة تعتبر مشروطة باستيفاء بعض المتطلبات من قبل مصرف البحرين المركزي.