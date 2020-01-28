شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تجري محادثات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكوريتين والان نبدء بالتفاصيل

قالت إذاعة صوت أمريكا اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة عبرت عن دعمها للتعاون بين الكوريتين، وذلك في رد على أخبار وسائل إعلام يابانية ذكرت أن الولايات المتحدة تعارض المشاريع التعاونية الاقتصادية بين الكوريتين.

وأوضح مسؤول في مكتب المتحدث بوزارة الخارجية الأمريكية أنه لم يعلق على تفاصيل الحوار الدبلوماسي، غير أنه أكد مجددا على الموقف القائم بشأن دعم واشنطن للتعاون الاقتصادي بين سيئول وبيونغ يانغ، وفقا للإذاعة.

وأفاد بأن الولايات المتحدة تنسق مع حليفتها كوريا الجنوبية لإجراء التعاون بين الكوريتين تماشيا مع وتيرة التقدم في نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

وسبق أن نقلت جريدة يوميوري اليابانية عن مصدر في المشاورة بين واشنطن وطوكيو قوله إن مستشار الأمن الوطني الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ طلب من مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين أن تدعم واشنطن استئناف الجولات السياحية إلى جبل كومكانغ بكوريا الشمالية، وتشغيل مجمع كيسونغ الصناعي المشترك في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية أثناء اللقاء بينهما في يوم 7 من الشهر الجاري في واشنطن، غير أن أوبراين عبر عن معارضته.

وأوضح المكتب الرئاسي في سيئول يوم أمس الاثنين أن هذا الخبر ليس صحيحا.