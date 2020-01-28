انطلاق فعاليات قمة الاستثمار بقطاع الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي ”الخليج 365”

انطلقت أمس الاثنين، فعاليات الدورة الثانية من القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، والتي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني في قاعات مدينة جميرا، بإمارة دبي على مدار 3 أيام ولغاية 29 يناير الجاري، بمشاركة عالمية وإقليمية ومحلية واسعة لوزراء طيران ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني ومستثمرين محليين وعالميين، لبحث أبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاع الطيران على مستوى العالم.

ضمت أجندة القمة لليوم الأول عدة ورش عمل وجلسات حوارية اندرجت تحت ثلاثة مستويات رئيسية، وهي تمويل الطائرات، وتمويل مشاريع المطارات وتقنيات تمويل المشاريع ويحتوي كل مستوى على 7 ورش عمل وجلسات مختلفة التي تم تصميمها بدقة عالية، لتكون منصة ينطلق من خلالها خبراء استثمار الطيران بمشاريع تعرض أفضل ممارسات الاستثمار، أمام المستثمرين ومديري تمويل المشاريع، ما يسهم برفد المشاركين بآراء وأفكار قيّمة .

وصرح سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «نهدف من خلال تنظيم القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران، توفير منصة عالمية مثالية تجمع تحت مظلتها أكثر من 1200 مبعوث عالمي، و 200 مستثمر في مجال الاستثمار بالطيران، بهدف تبادل الآراء والخبرات والتجارب، ومناقشة وتحليل التوجهات الحديثة في الأسواق، وصولاً لوضع استراتيجيات واتخاذ آليات من شأنها توجيه استثمارات أكثر نحو قطاع الطيران».