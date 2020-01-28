شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% رابحا 13.57 نقطة ليصل إلى مستوى 6296.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.32% رابحاً 22.62 نقطة ليصل إلى مستوى 7022.20 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.11% خاسراً 5.32 نقطة ليصل إلى مستوى 4856.66 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 112.6 مليون سهم بقيمة 15 مليون دينار كويتى عبر 3724 صفقة.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.33%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.33%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.17%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.14%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.08%.

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وجاء سهم "شركة أرزان المالية للتمويل والاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 7.46%، تليه شركة نور للاستثمار المالى بنسبة 5.59%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 5.10%، فيما تصدر سهم "شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 11.44% ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 7.38%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 6.14%.

وفى سياق متصل طرح بنك الكويت المركزى، اليوم الثلاثاء، سندات وتورق مقابل بقيمة 200 مليون دينار، بعائد 2.75%، وتمت تغطية الإصدار بواقع 13.79 مرة، علماً بأن إجمالى الطلب عليه سجل 2.76 مليار دينار.

وتستحق تلك السندات في 28 أبريل القادم؛ إذ يبلغ أجلها نحو 3 أشهر، وفق المركزي، ويتوافق أجل وعائد تلك السندات مع آخر إصدار للمركزي الكويتي في الأسبوع الماضي والبالغ قيمته 240 مليون دينار.

وسندات وتورق مقابل هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد.