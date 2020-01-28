البترول توقع اتفاقيتين للبحث عن النفط والغاز باستثمارات 332 مليون دولار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقيتين جديدتين للبحث عن البترول والغاز الطبيعي وإنتاجهما بمنطقة البحر المتوسط، مع شركتي "إيجاس" و"إكسون موبيل" باستثمارات حدها الأدنى 332 مليون دولار ومنح توقيع حوالي 17 مليون دولار لحفر 7 آبار، وقع الاتفاقيتين مع وزير البترول، المهندس أسامة البقلي رئيس شركة "إيجاس" ودون بايجلي نائب رئيس شركة "إكسون موبيل" للاستكشاف والشركات الجديدة.

وذكر بيان لوزارة البترول اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية الأولى تتضمن حفر 4 آبار بمنطقة شمال شرق العامرية البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 220 مليون دولار ومنحة توقيع 10 ملايين دولار، وتتضمن الاتفاقية الثانية حفر 3 آبار بمنطقة شمال مراقيا البحرية بالبحر المتوسط، باستثمارات حدها الأدنى 112 مليون دولار ومنحة توقيع 7 ملايين دولار .

وأكد الملا أن عودة شركة "إكسون موبيل"، أحد أكبر الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول والغاز، للعمل في مجال البحث والاستكشاف في مصر بعد غياب فترة طويلة، تمثل قيمة مضافة للنجاحات التي حققها قطاع البترول خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الشركة حافظت على تواجدها وعملياتها في مصر من خلال أنشطة النقل والتسويق والتوزيع للوقود وزيوت السيارات لأكثر من قرن، وأن الشركة معروفة بسرعة الأداء والتزامها بالأمن فى كافة عملياتها وكانت دائماً شريكا استراتيجيا لقطاع البترول.

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ولفت الوزير إلى أن قطاع البترول مستمر في توقيع المزيد من الاتفاقيات البترولية الجديدة باعتبارها حجر الزاوية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتحقيق اكتشافات جديدة تساهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطي، منوها بأنه بتوقيع الاتفاقيتين مع "إكسون موبيل"، يصل عدد الاتفاقيات البترولية التي أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء منذ يوليو 2014 وحتى الآن 82 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالي 16 مليار دولار لحفر 340 بئراً.