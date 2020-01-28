شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى مستقراً دون مستوى 0.9712، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 0.9588.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9620 والمقاومة 0.9740

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط