شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل الانخفاض – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليواصل الانخفاض المتوقع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه لزيارة القاع المسجّل مسبقاً عند 0.6670 كمحطة رئيسية تالية.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.6875 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط