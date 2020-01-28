شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت مستقر – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 58.40 الآن، وطالما أن السعر دون مستوى 59.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، بانتظار زيارة مستوى 56.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

يجب الانتباه إلى أن اختراق 59.60 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 62.50 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط