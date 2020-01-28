شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت مستقر – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر عقود خام برنت حول مستوى 58.40 الآن، وطالما أن السعر دون مستوى 59.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50 الذي يضغط سلباً على السعر، بانتظار زيارة مستوى 56.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 59.60 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 62.50 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر عقود خام برنت مستقر – تحليل - 28-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.