شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يفقد العزم – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر النفط حول حاجز 53.00 بعد الاقتراب من هدفنا المنتظر عند 51.80 يوم أمس، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل ملحوظ، مما يدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه بتجاوز الهدف المذكور لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 50.00.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون مستوى 54.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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