شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تواجه مقاومة قوية – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة هبوطاً بعد الاقتراب من مستوى 18.38 يوم أمس، ليختبر الدعم المحوري 17.95، يرافقه ظهور إشارات تشبع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق مستوى 18.38 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 19.00 كمحطة رئيسية تالية.
من هنا، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة لهذا اليوم بشرط الثبات فوق 17.95، مع التذكير بأن كسره سيدفع السعر لزيارة مستوى 17.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.90 والمقاومة 18.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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