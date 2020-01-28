شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الذهب على ثباته فوق مستوى 1575.90، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، بانتظار زيارة مستوى 1611.20 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 1575.90 قد يضغط على السعر للانخفاض نحو مناطق 1554.10 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد