شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الارتفاع – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.3180 واخترقه ليستقر فوقه الآن، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.3233، مع الإشارة إلى أن تجاوز هذا المستوى سيدفع السعر لزيارة القمة المسجلة مسبقاً عند 1.3320.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن الثبات فوق 1.3180 يمثل شرط أولي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد