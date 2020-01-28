شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته دون مستوى 109.33، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 108.40 بشكل رئيسي.

نذكر بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً بعد اختبار المستوى المذكور لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن اختراق 109.33 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد، بينما يمثل كسر 108.40 عامل سلبي سيجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط