شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الين على ثباته دون مستوى 109.33، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، والذي يستهدف اختبار مستوى 108.40 بشكل رئيسي.
نذكر بأن الفرص متاحة للارتداد صعوداً بعد اختبار المستوى المذكور لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن اختراق 109.33 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لاستعادة المسار الصاعد من جديد، بينما يمثل كسر 108.40 عامل سلبي سيجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي والقصير.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.40 والمقاومة 109.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار مقابل الين يكسر الدعم – تحليل - 28-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.