الاقتصاد

الجنيه الإسترليني يزحف نحو الأسفل – تحليل - 28-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50 من جديد، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 1.2920 كمحطة تصحيحية أولى.

 

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3150.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2970 والمقاومة 1.3130

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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