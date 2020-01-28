شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يزحف نحو الأسفل – تحليل - 28-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد الارتفاع المؤقت الذي شهده يوم أمس، ليتحرك دون المتوسط المتحرك 50 من جديد، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 1.2920 كمحطة تصحيحية أولى.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.3150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2970 والمقاومة 1.3130
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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